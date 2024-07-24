Более тысячи объектов водоснабжения ввели в России в эксплуатацию в рамках проекта «Чистая вода»

15:17, 24 июля 2024, ПАИ

Работа по строительству и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения проводится в России. В том числе она идёт по федеральному проекту «Чистая вода», сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, с января по июнь уже ввели в эксплуатацию четыре новых объекта в Пензенской области, по три – в Камчатском крае и во Владимирской области, по два – в Бурятии, Кабардино-Балкарии, Омской, Калужской областях и Красноярском крае. Кроме того, по одному объекту удалось сделать в Приморском крае, Новосибирской, Калининградской, Курской, Костромской, Воронежской, Волгоградской, Саратовской и Тюменской областях, в Удмуртии и Татарстане.

Главная цель федерального проекта «Чистая вода» – обеспечить россиян качественной питьевой водой, уточнил Марат Хуснуллин. За 5,5 года с момента запуска проекта в 81 субъекте РФ построили и реконструировали 1 214 объектов, в том числе на 31 объекте работы завершили в первом полугодии этого года, подчеркнул он.

В настоящий момент в России число обеспеченных качественной водой жителей стало 88,69%, а в городах этот показатель достиг 95,07%.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько в свою очередь подчеркнул, что в первом полугодии этого года благодаря «Чистой воде» жители 30 населённых пунктов в 19 субъектах РФ смогли получить доступ к качественной воде из систем централизованного водоснабжения. А за аналогичный период 2023 года в эксплуатацию ввели 30 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, за шесть месяцев 2022 года – 21 объект, добавил он.

По словам руководителя проектной дирекции Минстроя РФ Дины Сафиуллиной, в России до конца текущего года планируют запустить ещё порядка 200 объектов водоснабжения и водоподготовки – их строят на территории 79 регионов страны. Таким образом, число проектов превысит 1,4 тысячи. При этом Бурятия, Брянская, Волгоградская, Архангельская и Московская области – лидеры среди регионов по числу реализуемых проектов в этом году.

Среди крупных объектов, которые уже запущены, можно выделить реконструкцию в Калининградской области существующих водозаборных сооружений на трёх площадках в посёлке Васильково и станции водоподготовки с увеличением производительности до 5,8 тысячи кубометров в сутки, реконструкцию водозабора в посёлке Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, строительство насосной станции второго подъёма с очистными сооружениями и центрального водовода в посёлке Черлак Черлакского района Омской области, а также возведение станции водоподготовки в рамках строительства водозабора в Жукове Калужской области.

Напомним, что в этом году в Псковской области введут в эксплуатацию три новых объекта водоснабжения.