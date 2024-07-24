В Псковской области восстановили снесённый паводком мост, который связывал деревню с внешним миром

17:20, 24 июля 2024, ПАИ

Аварийно-восстановительные работы провели на мосту в деревне Вилошки Дновского района, сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

«Весной во время паводка жители этого населённого пункта были отрезаны от дороги. У них не было возможности получить продукты питания и предметы первой необходимости», – напомнил он.

Конструкции моста пострадали во время весеннего паводка. Тогда через разлившуюся реку глава Дновского района перевёз жителям деревни продукты.

Сейчас на мосту уложены бетонные плиты и проведена подсыпка подъездного пути.

Работы проводились с использованием техники, переданной предприятию в рамках региональной программы «Чистая область», разработанной по инициативе главы региона Михаила Ведерникова. Программа нацелена на обновление парка дорожной техники в городах и районах.