В Псковской области восстановили снесённый паводком мост, который связывал деревню с внешним миром
Аварийно-восстановительные работы провели на мосту в деревне Вилошки Дновского района, сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
«Весной во время паводка жители этого населённого пункта были отрезаны от дороги. У них не было возможности получить продукты питания и предметы первой необходимости», – напомнил он.
Конструкции моста пострадали во время весеннего паводка. Тогда через разлившуюся реку глава Дновского района перевёз жителям деревни продукты.
Сейчас на мосту уложены бетонные плиты и проведена подсыпка подъездного пути.
Работы проводились с использованием техники, переданной предприятию в рамках региональной программы «Чистая область», разработанной по инициативе главы региона Михаила Ведерникова. Программа нацелена на обновление парка дорожной техники в городах и районах.
В Псковской области восстановили снесённый паводком мост, который связывал деревню с внешним миром
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