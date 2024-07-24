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Общество

Более чем на 40% сократилось число пожаров в Псковской области в этом году

В Псковской области отмечается положительная динамика снижения числа пожаров. С начала года в регионе зафиксировано порядка 1,5 тысячи техногенных возгораний, что более чем на 40 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом речь зашла на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с начальником ГУ МЧС России по Псковской области Сергеем Лаврухиным, которая прошла сегодня, 24 июля, сообщили в пресс-службе правительства.

В Псковской области в этом году более чем на 40 % сократилось число пожаров. Фото: правительство Псковской области

Сергей Лаврухин представил основные данные статистики об обстановке с пожарами в регионе, в частности, подчеркнул, что в этом году зафиксировано и снижение числа погибших и пострадавших.

«В число техногенных возгораний не входят лесные и природные. Более 70 % — пожары в жилых домах, хозяйственных постройках, банях и так далее. Основная причина возгораний – неосторожное обращение граждан с огнём. Именно поэтому мы активно работаем с населением, проводим профилактические мероприятия, которые направлены на сохранение жизни, сбережение имущества от огня», – сказал начальник регионального ГУ МЧС.

Также с начала года в регионе зафиксировано 29 лесных пожаров, что также значительно меньше уровня прошлого года. За тушение этого вида возгораний в регионе отвечает Противопожарный лесной центр. «Задача системы государственной противопожарной службы – охрана объектов экономики населённых пунктов. 11 противопожарных лесных станций реагируют достаточно достойно. Практически все пожары ликвидируются в первые сутки. Действующих лесных пожаров нет», – добавил Сергей Лаврухин.

Особое внимание участники встречи уделили и вопросам безопасности граждан на водных объектах. Михаил Ведерников отметил, что в связи с тёплой погодой ситуация сложилась непростая, поскольку большое количество людей отправляется купаться в неположенные места.

В связи с этим губернатор предложил собрать информацию о несанкционированных, но традиционных местах отдыха в Пскове и других муниципалитетах, чтобы проработать возможность приведения их в порядок и организации официальных мест для купания: «Есть смысл привести их в порядок и контролировать ситуацию на официальном уровне».

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