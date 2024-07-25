Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов следствия с праздником

08:59, 25 июля 2024, ПАИ

Руководство, сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Своё обращение он опубликовал в телеграм-канале.

«В работе следователя всегда важную роль играли такие качества, как ответственность, честность, безукоризненное служение закону, стране и её гражданам», – отметил глава региона.

Сегодня этим принципам строго следуют сотрудники Следственного комитета России, следователи Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности, подчеркнул он.

«Это компетентные, высокопрофессиональные специалисты, которые не способны пройти мимо беззакония и несправедливости. Благодарю за ежедневную борьбу со злом и преступностью, за качественное, оперативное и объективное расследование преступлений», – написал губернатор.

Михаил Ведерников также пожелал сотрудникам органов следствия успехов на благо Псковской области и всей России.