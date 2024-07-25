Прозрачность в вопросе зарплаты псковичи назвали важным критерием в поисках работы

09:58, 25 июля 2024, ПАИ

Прозрачность в вопросах оплаты труда является важным критерием в поисках работы для псковичей, следует из данных опроса SuperJob.

17% псковичей не трудоустроятся в компанию, если им предлагают неофициальный заработок или ниже, чем указано в вакансии, а также если рекрутер уходит от вопроса о зарплате. Для 12% псковичей неприемлема фраза «доход безпотолка», оплата по KPI.

10% опрошенных возмущает грубое и неуважительное отношение, высокомерие, жаргонизмы в речи и фамильярность представителя компании. 9% соискателей отталкивает, если рекрутер не отвечает прямо на вопросы.

8% не устраивают переработки и ненормированный график, а 7% смущают личные вопросы – о семейном положении, наличии детей, о возрасте. Каждого 20-го соискателя настораживают обещания слишком высокого заработка. А 3% не устраивает отсутствие конкретного описания обязанностей.

Более 80% псковичей чувствуют уверенность в своей работе.