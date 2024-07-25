Стартовала новая заявочная кампания первого конкурса ПФКИ на 2025 год

11:04, 25 июля 2024, ПАИ

Заявочная кампания первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на 2025 год стартовала в Пскове сегодня, 25 июля. В Доме молодежи старт кампании дал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы сегодня начинаем прием заявок на 1-й конкурс 2025 года. Фонду исполнилось 3 года, мы многое уже прошли, и сегодня то, о чем должны говорить, - что нужно сделать, чтобы добиться успеха. В этот раз мы даем установку на успех. Как и всегда, мы говорим о нашей миссии - всесторонней поддержке проектов культуры и креативной индустрии», – отметил он, обратившись к псковским участникам акции, посвященной старту заявочной кампании.

«Очень много обратной связи, особенно из муниципалитетов от людей, которые не верят: «Проекты - это сложно, все куплено, в Пскове вы все можете, а мы не можем - нет компетенций». Этот миф хочется развеять. Хочется, чтобы они посмотрели на вас и сделали первый шаг», - сказал руководитель проектного офиса «Команда 2018» Михаил Васильев, отметив, что в зале присутствуют победители предыдущих конкурсов ПФКИ.



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина











Объем поддержки проектов ПФКИ на 2025 год установлен в размере 10 млрд рублей, из них 5 млрд – на первый конкурс, заявочная кампания на который стартовала сегодня. Прием заявок будет идти до 10 сентября включительно.

«Прошу не дотягивать до позднего вечера, желательно уже сейчас делать заявку, чтобы как можно быстрее нажать кнопку «отправить». Итоги мы подведём до 20 декабря», – сказал Роман Карманов.

Руководитель ПФКИ дал потенциальным заявителям несколько рекомендаций.

«Если у вас два проекта одновременно, придётся подождать, пока один проект завершится. Если один - то можете участвовать. С чего начать - определить аудиторию. Что должно измениться для аудитории, как должна измениться целевая аудитория. И какие возможности аудитория получит в результате реализации вашего проекта», – отметил он.

950 независимых экспертов, которые живут в 68 регионах, оценивают заявки, напомнил Карманов: «Оценивают два эксперта, если сумма большая, то может быть трое».

«С вероятностью 99% эксперты живут не в вашем регионе. Это имеет колоссальное значение. Потому что если он живёт не в вашем регионе, то ему надо подробно объяснять, для чего нужен этот проект. Чем больше подробностей в заявке, тем больше вероятность, что эксперт поймёт вашу задумку», – подчеркнул директор ПФКИ.

Интервью с генеральным директором ПФКИ Романом Кармановым в эфире программы «Оглавление» смотрите здесь.