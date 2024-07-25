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Общество

Публикуем музыкальную афишу фестиваля «Наше море»

Музыкальную афишу фестиваля «Наше море», который пройдёт в Гдовском районе с 2 по 4 августа, опубликовала пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Музыкальная афиша фестиваля «Наше море». Афишу предоставили в пресс-службе ТКД Псковской области

«Три дня отдыха вдали от городской суеты на песчаном берегу Чудского озера. Здесь вы найдёте всё, чтобы провести незабываемые выходные и уйти от повседневности – соревнования по пляжному волейболу, сапборды и качели в озере, развлекательно-интерактивная площадка для самых маленьких гостей, ярмарка крафтовой продукции, деревянный городок игр. И конечно в центре внимания музыка и ещё раз музыка – легендарные «Запрещённые барабанщики», группа «Кирпичи», коллектив «Биртман», группа Mesch!, группа «Сатисфаер». Самые известные псковские коллективы – группа «Лиза Матрёшка», «Капитан Смоллетт», «Вальяж», Shambala Duo, Jellyfish-Mountain. Завершит фестиваль танцевальный марафон «Солнце в зените», – рассказали в пресс-службе ТКД.

Там уточнили, что по многочисленным просьбам в этом году организована зона кемпинга в формате палаточного города. «Это отличная возможность насладиться природой, музыкой и атмосферой праздника в компании единомышленников», – уверены организаторы.

«Ждём всех на летнем музыкальном и ярком фестивале «Наше море» с 2 по 4 августа! Вход свободный! Подробности – vk.com/nashemore2024», – заключили в пресс-службе ТКД.

Мероприятие организовала Театрально-концертная дирекция Псковской области при поддержке правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Отметим, в 2023 году мероприятия фестиваля «Наше море» посетило около 15 тысяч гостей. О том, как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть в наших фоторепортажах здесь и здесь. Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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