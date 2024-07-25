Михаил Ведерников поблагодарил за труд митрополита Арсения, покидающего Псковскую область
Митрополит Арсений покидает Псковскую область и становится Преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Михаил Ведерников поблагодарил митрополита за деятельное участие в жизни региона и пожелал успехов на новом месте.
Решение было принято сегодня на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.
«Благодарю Митрополита Арсения за деятельное участие в жизни области. Главой Псковской митрополии назначен Архиепископ Печерский Матвей. Желаю Владыке успехов и помощи Божией на новом ответственном посту», – отметил Михаил Ведерников.
Михаил Ведерников поблагодарил за труд митрополита Арсения, покидающего Псковскую область
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