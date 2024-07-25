Михаил Ведерников поблагодарил за труд митрополита Арсения, покидающего Псковскую область

20:23, 25 июля 2024, ПАИ

Митрополит Арсений покидает Псковскую область и становится Преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Михаил Ведерников поблагодарил митрополита за деятельное участие в жизни региона и пожелал успехов на новом месте.

Решение было принято сегодня на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

«Благодарю Митрополита Арсения за деятельное участие в жизни области. Главой Псковской митрополии назначен Архиепископ Печерский Матвей. Желаю Владыке успехов и помощи Божией на новом ответственном посту», – отметил Михаил Ведерников.