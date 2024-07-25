Глава Минздрава РФ сообщил о начале поставок новых вакцин от гриппа в регионы с 1 августа

21:57, 25 июля 2024, ПАИ

Вакцины от гриппа с обновленным составом начнут поступать в регионы с 1 августа. Об этом пишут РИА. Новости со ссылкой на комментарий министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Контракты все заключены, поставки начнутся с 1 августа. Состав вакцин обновлен», – подчеркнул Михаил Мурашко.