Глава Минздрава РФ сообщил о начале поставок новых вакцин от гриппа в регионы с 1 августа
Вакцины от гриппа с обновленным составом начнут поступать в регионы с 1 августа. Об этом пишут РИА. Новости со ссылкой на комментарий министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«Контракты все заключены, поставки начнутся с 1 августа. Состав вакцин обновлен», – подчеркнул Михаил Мурашко.
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