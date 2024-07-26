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Происшествия

Четырех иностранцев-нелегалов выявили в Пскове

Четырех иностранцев-нелегалов выявили псковские полицейские совместно с коллегами из СУ СК России по Псковской области и при поддержке сотрудников Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Четыре иностранца-нелегала выявили в Пскове. Фото: УМВД России по Псковской области

В ходе профилактического рейда выявили факты незаконного привлечения граждан Центральной Азии к труду. Иностранцев и работодателя привлекли к административной ответственности. Кроме того, выявили четырех иностранцев, которые находились в России незаконно.

Ранее сообщалось, что в Пскове выявили 15 не вставших на воинский учёт бывших мигрантов.

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