Четырех иностранцев-нелегалов выявили в Пскове

12:03, 26 июля 2024, ПАИ

Четырех иностранцев-нелегалов выявили псковские полицейские совместно с коллегами из СУ СК России по Псковской области и при поддержке сотрудников Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе профилактического рейда выявили факты незаконного привлечения граждан Центральной Азии к труду. Иностранцев и работодателя привлекли к административной ответственности. Кроме того, выявили четырех иностранцев, которые находились в России незаконно.

Ранее сообщалось, что в Пскове выявили 15 не вставших на воинский учёт бывших мигрантов.