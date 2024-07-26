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Общество

Почти две тысячи человек пострадали от укусов клещей в Псковской области

1 932 человека, в том числе 542 ребёнка, обратились с укусами клещей в медицинские организации в Псковской области с начала сезона – с 19 марта этого года. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В частности, за прошедшую неделю с укусами клещей к медикам обратились 67 человек, в том числе 31 ребёнок. С начала сезона в лабораториях и медицинских организациях исследовали 1 412 клещей, в том числе снятых с пострадавших – 1 400.

В 2024 году зарегистрировали четыре случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребёнка. Также два случая клещевого вирусного энцефалита выявили у взрослых.

Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.

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