Почти две тысячи человек пострадали от укусов клещей в Псковской области

13:31, 26 июля 2024, ПАИ

1 932 человека, в том числе 542 ребёнка, обратились с укусами клещей в медицинские организации в Псковской области с начала сезона – с 19 марта этого года. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В частности, за прошедшую неделю с укусами клещей к медикам обратились 67 человек, в том числе 31 ребёнок. С начала сезона в лабораториях и медицинских организациях исследовали 1 412 клещей, в том числе снятых с пострадавших – 1 400.

В 2024 году зарегистрировали четыре случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребёнка. Также два случая клещевого вирусного энцефалита выявили у взрослых.