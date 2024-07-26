Андрей Михеев – о путеводителе по Псковской области: Он не оставит никого равнодушным

15:02, 26 июля 2024, ПАИ

Автора и идейного вдохновителя проекта «География со вкусом», шеф-повара, ведущую канала «КухняТВ», «Еда TV» Нику Ганич поблагодарил за создание путеводителя по Псковской области председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестполитике Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 июля.

«Хочется поблагодарить команду и Нику Ганич. Это удивительный человек. Она заинтересована в том, что она делает. Это дало много энергии. Благодарность всем тем, кто попал в сборник. Без наших предпринимателей и специалистов своего дела сборник не получился бы таким классным. Проект получил поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Благодарим и заместителя губернатора Нинель Салагаеву, которая координировала нашу работу. Это была трудоёмкая работа, чтобы нас объединить», – отметил он и добавил, что проект удалось реализовать в очень короткие сроки – всего за полгода.

Андрей Михеев подчеркнул, что это имиджевый проект, в котором приняли участие предприниматели, а интересную информацию смогут узнать не только гости и туристы, но и сами жители области.

«Работа велась несколькими структурами и органами власти. С начала одобрения губернатором и до завершения сборника прошло чуть больше полугода. Работа велась быстро и активно. Тогда ещё началась выставка «Россия». Считаю, что нам удалось всё объединить в комплекс проектов по продвижению региона», – сказал председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестполитике.

«На мой взгляд, этот сборник не оставит никого равнодушным. Хочется съесть оттуда абсолютно всё. Спасибо всем профессионалам своего дела, которые показали, что гастрономия Псковской области может быть сильна. Будем привлекать сюда гостей и туристов и дальше», – заключил Андрей Михеев.

Добавим, что помимо печатной версии путеводителя информация о регионе будет продублирована на сайте «География на вкус». Отметим, что впервые в медиацентре ПАИ собралось такое большое количество представителей туриндустрии Псковской области.