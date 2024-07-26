Когда нужно обращаться к нейрохирургу, рассказали псковичам

15:07, 26 июля 2024, ПАИ

К врачу-нейрохирургу стоит обращаться в том случае, если консервативное лечение у невропатолога и терапевта не помогает, сообщил заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, врач-нейрохирург Андрей Авдей в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июля.

«Большая часть пациентов, которые к нам приходят на приём, уже были осмотрены врачом-невропатологом. Чаще всего невропатолог оценивает неврологический статус, проводит то или иное лечение, обследование, на основании эти данных он уже видит, что, к сожалению, здесь терапевтическим способом не вылечить пациента и направляет его к нейрохирургу», – рассказал гость радиоэфира.

Бывают случаи, когда пациент первым делом идёт на приём к нейрохирургу, и врачу приходится проводить обследование и назначать предварительное лечение, однако это не задача нейрохирурга, подчеркнул Андрей Авдей.