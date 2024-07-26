Игорь Иванов – о нацпроекте «Новые материалы и химия» в Псковской области: Это шаг к модернизации экономики

15:41, 26 июля 2024, ПАИ

Вхождение Псковской области в новый президентский нацпроект «Новые материалы и химия» прокомментировал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«С радостью узнал, что Псковская область становится частью нового президентского нацпроекта «Новые материалы и химия», о чём заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Это значимое для области и всей страны событие открывает перед нашим регионом новые горизонты и возможности для развития», – подчеркнул он.

По его словам, создание 55 производственных цепочек и выпуск порядка 270 видов продукции – реальный шаг к модернизации экономики. «Важно, что в проект вовлечён якорный резидент ОЭЗ «Моглино» – ГК «Титан», что свидетельствует о серьёзных намерениях и потенциале нашего региона», – уточнил Игорь Иванов и заметил, что при таких планах есть необходимость в высококвалифицированных кадрах, а профсоюзы будут активно помогать в этом.

«В Пскове успешно работает ПсковГУ и, возможно, на его базе и будут проходить обучение будущие специалисты производств. Это позволит удержать молодёжь в регионе, обеспечив новые рабочие места с высоким уровнем заработной платы и условиями труда. Профсоюзы со своей стороны получат большое поле работы – возможность создания новых профсоюзных организаций, осуществление контроля над соответствующим уровнем заработных плат и социальных гарантий», – заключил председатель Псковского облсовпрофа.

Напомним, что 25 июля в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая участию Псковской области и ГК «Титан» в нацпроекте «Новые материалы и химия».