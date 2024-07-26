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Псковские предприниматели – о путеводителе Ники Ганич: Мы старались показать регион во всей красе

Предприниматели из Псковской области поделились эмоциями от того, что вошли в путеводитель из серии «География на вкус», который разработала известный шеф-повар, ведущая канала «КухняТВ», «Еда TV» Ника Ганич.

На фотографии слева – Алексей Корочкин, а справа – Антон Скрыпников. Фото здесь и далее: Фёдор Егоров / ПАИ

«Поздравляю с выходом этого замечательного издания. Для нас это был небольшой вызов, потому что всё это происходило зимой, а у нас был не улиточный сезон. Было сложно показать проект во всей красе. Однако визит Ники Ганич в Псковскую область начался именно с нас, так как мы находимся на юге региона. Можно сказать, что мы стали воротами в область. Для нас это большая ответственность, так что мы старались показать регион во всей красе», – сказал основатель улиточной фермы «Золотая улитка» из Невельского района Алексей Корочкин на презентации путеводителя, которая прошла в медиацентре ПАИ.

Вторая основательница фермы Наталья Деревянных добавила, что Ника Ганич назвала проект по выращиванию улиток в Псковской области государственно важным.

«А к нам, когда приехала Ника Ганич, у нас «созрели» очень классные колбасы. Она очень приятно этому удивилась и сказала, что мы хорошо импортозаместились. От неё мы получили очень хорошие отзывы. Нам всё очень понравилось», – подчеркнул руководитель «Дома мяса» Антон Скрыпников.

Добавим, что каждый представитель из Псковской области, кто смог войти в путеводитель, получил в подарок его экземпляр.

Отметим, что в медиацентре ПАИ впервые собралось такое большое количество представителей туриндустрии Псковской области.

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