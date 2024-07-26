На что псковичи чаще всего жалуются нейрохирургу, рассказал специалист

16:33, 26 июля 2024, ПАИ

Псковичи чаще всего обращаются к нейрохирургу с болевым синдромом, сообщил заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, врач-нейрохирург Андрей Авдей в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июля.

«Я как нейрохирург чаще всего имею дело с пациентами, которые длительное время испытывают достаточно сильные боли, передвигаются с подручными средствами, испытывают тяготы, консервативное лечение без какого-либо эффекта. Это основная группа пациентов, с которыми приходится иметь дело, около 80–90 %», – пояснил гость радиоэфира.

Нейрохирург отметил, что в своей практике разделяет пациентов на три группы: люди, которым показано оперативное лечение, пациенты, которым не нужна операция и люди, способ лечения которых вызывает у врача сомнение. «Часто мы обсуждаем эти вещи с коллегами в отделении, собираем консилиум. Я своим коллегам говорю, если сомневаетесь, то не надо делать операцию, это всегда успеется. Операция всегда оставляет след», – подчеркнул специалист.