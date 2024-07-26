Как предупредить заболевания и обезопасить себя от травм: советы врача

18:22, 26 июля 2024, ПАИ

Предупредить заболевания, обезопасить себя от травм и укрепить позвоночник можно с помощью физиологических нагрузок, заявил заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, врач-нейрохирург Андрей Авдей в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июля.

«Физические нагрузки не должны быть чрезмерными. Не стоит идти в спортзал, не имея представления, можно ли делать те или иные упражнения. Физиологические нагрузки – первое, что должен делать каждый. Это может быть любое движение, ходьба, главное – соблюдать золотую середину», – отметил специалист.

По его мнению, большинство заболеваний связано с поведением человека, поскольку его средства комфорта не позволяют перестроить структуру заболевания. Боль появляется из-за того, что определённые группы мышц не вовлекаются в движение, начинают выключаться, вследствие чего снижается их тонус.

Андрей Авдей также отметил, что укрепить мозг помогают кислород и положительные эмоции. «С нашими эмоциями связан запуск заболеваний. Важно следить за тем, как мы реагируем на изменения, меньше переживать, высыпаться», – поделился нейрохирург.