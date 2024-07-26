Под Изборском началось «Восхождение к Победе»

19:15, 26 июля 2024, ПАИ

Первый этап байк-шоу-2024 «Восхождение к Победе» проходит в эти минуты на Священном холме под Изборском. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) поприветствовал зрителей.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнет трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».