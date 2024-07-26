Певица Юлия Чичерина выступает на Священном холме под Изборском

19:21, 26 июля 2024, ПАИ

Певица Юлия Чичерина выступает перед зрителями на концерте в рамках веломотопробега «Восхождение к Победе» на Священном холме под Изборском сегодня, 26 июля, сообщает корреспондент ПАИ.

«Я сегодня решила спеть в такой форме, как я пою на фронте, чтобы вы увидели, как я пою нашим солдатам», – сказала перед выступлением певица.

Юлия Чичерина впервые исполнила песню «Фонтан любви» на стихи русского писателя и журналиста Александра Проханова.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».