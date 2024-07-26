Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Певица Юлия Чичерина выступает на Священном холме под Изборском

Певица Юлия Чичерина выступает перед зрителями на концерте в рамках веломотопробега «Восхождение к Победе» на Священном холме под Изборском сегодня, 26 июля, сообщает корреспондент ПАИ.

Певица Юлия Чичерина выступает на Священном холме под Изборском. Фото: ПАИ

«Я сегодня решила спеть в такой форме, как я пою на фронте, чтобы вы увидели, как я пою нашим солдатам», – сказала перед выступлением певица.

Юлия Чичерина впервые исполнила песню «Фонтан любви» на стихи русского писателя и журналиста Александра Проханова.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июля 2024

Виртуальная экскурсия по Новоржеву прошла в Псковской специальной библиотеке
26 июля 2024

Уполномоченный по правам ребёнка ДНР передала землю Донбасса на Изборский холм
26 июля 2024

В центре «Соотечественник» встретились с участниками госпрограммы, переехавшими в Псковскую область из трёх стран
26 июля 2024

На выезде из Пскова в сторону Неёлово образовалась пробка
26 июля 2024

Певица Юлия Чичерина выступает на Священном холме под Изборском
26 июля 2024

Под Изборском началось «Восхождение к Победе»
26 июля 2024

Врач-нейрохирург стал гостем программы «Анамнез». Главное
26 июля 2024

Как предупредить заболевания и обезопасить себя от травм: советы врача

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...