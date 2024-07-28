Реставрация Изборской башни Псково-Печерского монастыря подходит к концу
Реставрация Изборской башни с воротами в Псково-Печерском монастыре близится к завершению, сообщили корреспонденту ПАИ специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Изборская башня – одна из девяти башен Псково-Печерского монастыря. Она имеет подковообразную форму и находится в верхней части монастырских стен, а ворота в башне ведут на Святую горку. Реставрационные работы в башне шли на протяжении нескольких месяцев.
Сейчас здесь выполняется устройство каменного пола и заполнение швов на стенах первого яруса. Внутри башни смонтирована электропроводка, которая будет питать внутреннее освещение.
Специалисты также гидроизолируют фундамент башни для предотвращения его разрушения.
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