Икону Божией Матери «Чирская» чтят православные 29 июля
Икону Божией Матери «Чирская» (Псковская) чтят православные сегодня, 29 июля, сообщили ПАИ в Псково-Печерском монастыре.
Икона изначально находилась в церкви села Чирски Псковской епархии. 16 июля 1420 года во время мора, бывшего в Пскове, у Чирской иконы потекли слёзы. Об этом сообщили властям, и икону было решено перенести в Псков. Навстречу иконе совершили крестный ход. На сегодняшний день икона находится в Троицком соборе в Пскове.
Ранее сообщалось, что во время реставрации храма Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове сделано несколько открытий.
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