Икону Божией Матери «Чирская» чтят православные 29 июля

11:07, 29 июля 2024, ПАИ

Икону Божией Матери «Чирская» (Псковская) чтят православные сегодня, 29 июля, сообщили ПАИ в Псково-Печерском монастыре.

Икона изначально находилась в церкви села Чирски Псковской епархии. 16 июля 1420 года во время мора, бывшего в Пскове, у Чирской иконы потекли слёзы. Об этом сообщили властям, и икону было решено перенести в Псков. Навстречу иконе совершили крестный ход. На сегодняшний день икона находится в Троицком соборе в Пскове.

Ранее сообщалось, что во время реставрации храма Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове сделано несколько открытий.