Виртуальный концертный зал появился в Опочке

12:35, 29 июля 2024, ПАИ

Виртуальный концертный зал появился в Опочецком районном доме культуры, рассказала директор культурного учреждения Галина Евдокимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она отметила, что оборудование – проектор, мультимедийный экран, а также звуковые колонки – уже пришло и установлено.

«Благодаря этому оборудованию улучшится качество проведения мероприятий. Сейчас отрабатываем с центром образования мероприятия, которые они захотят провести. Это возможность познакомиться с народной культурой – мы выходим на сайты, скачиваем информацию и можно смотреть в хорошем разрешении и в комфортных условиях», – рассказала Галина Евдокимова.

Напомним, что в прошлом году Опочецкий районный центр культуры стал победителем среди 49 регионов России, набрав максимальное количество баллов для победы – 150. Всего на техническое оборудование зала Опочецкого районного дома культуры выделено 2,5 миллиона рублей.

Отметим, что виртуальный концертный зал – это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России.

Создание таких залов проводится в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.