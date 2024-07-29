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Культура

О самых значимых планах на август рассказали в «Михайловском»

О самых значимых планах на август рассказали ПАИ в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Сергей Репин. В августе (1985 год). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Так, уже в первый день месяца в Пушкинском заповеднике откроется первый фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» в память о выдающемся танцовщике и педагоге-хореографе. В программе фестиваля – два больших балетных вечера, фотовыставка, творческие встречи, кинопоказы и многое другое. Продолжится в августе и череда камерных концертов в рамках проекта «Летние вечера в русской усадьбе». Особняком в музыкальной афише месяца стоит выступление солистов Мариинского театра: большой в двух отделениях концерт «Зачем ты есть» дадут в память об отце Георгии Мицове.

Также в августе в музее-заповеднике запланированы несколько выставок, усадебный праздник в мемориальной усадьбе «Тригорское» по случаю Яблочного Спаса, научные Михайловские Пушкинские чтения, тему которых в этом году обозначили строкой из сонета Игоря Северянина «Пушкин»: «Есть имена, как солнце!..», многое другое.

Подавляющее большинство из всего запланированного будет проходить под знаком 225-летия со дня рождения поэта, подчеркнули в «Михайловском».

Полный свод августовских событий в Государственном Пушкинском заповеднике можно найти на официальном сайте учреждения. Помимо этого, анонсы различных акций сотрудники «Михайловского» публикуют в официальных сообществах музея в социальных сетях.

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