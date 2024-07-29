Эксперт по квестам Кристина Шаинидзе стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное
Эксперт по квестам Кристина Шаинидзе стала гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 июля.
Главное из эфира:
- не стоит начинать совместный бизнес со своим другом. «Это первый такой урок в моей жизни – никогда не делать ничего с друзьями, потому что подружки не стало через три месяца»;
- большой стартовый капитал в бизнесе – не всегда самое главное. Важнее гореть своим делом. «Это моё и всё, и мне всё равно. Мне было абсолютно плевать, что про меня говорят конкуренты»;
- чтобы избежать эмоционального выгорания на работе, важно уметь соблюдать баланс;
- одно из важнейших качеств предпринимателя – умение работать в долгосрочной перспективе;
- игра – это пространство, в котором человек раскрывается и познаёт себя. «Мне очень хочется помогать людям, давать им возможность раскрывать какие-то неизведанные грани своей личности»;
- интерактивные квесты в организации Кристины Шаинидзе проводят для детей от шести лет, верхнего порога по возрасту нет;
- новые квесты в стиле фэнтези планируют запустить в Пскове к Новому году.
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