Важное качество для предпринимателя назвала эксперт

15:07, 29 июля 2024, ПАИ

Одно из важнейших качеств предпринимателя – умение работать в долгосрочной перспективе, заявила эксперт по квестам Кристина Шаинидзе в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 июля.

Девушка отметила, что у неё никогда не было мыслей о том, чтобы пойти работать на кого-то ни в университете, ни во время кризисов в бизнесе.

«Это предпринимательское мышление тогда у меня, наверное, зарождалось. И это же черта характера. То есть ты понимаешь, что ты сейчас работаешь на перспективу. Сейчас я очень редко встречаю людей, которые готовы работать на перспективу. А у меня не было такого. Я знала, что я сейчас буду работать с утра до вечера и когда-нибудь это всё вернётся», – пояснила гостья радиоэфира.

Кристина Шаинидзе также рассказала о своём опыте ведения бизнеса с подругой и высказала мнение, стоит ли начинать дело с другом.