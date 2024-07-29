Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Центр пляжных видов спорта и сквоша планируют построить в Пскове

Проект строительства центра пляжных видов спорта и сквоша в Пскове рассмотрели и согласовали участники Совета по инвестициям, который прошёл под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На реализацию инвестиционного проекта планируют потратить 80 миллионов рублей. По словам директора «СМУ-178» Виталия Виноградова, в крытой части центра разместят универсальные площадки для игровых пляжных видов спорта, футбольное поле и кабины по сквошу. Внутри спорткомплекса будет песчаное покрытие с подогревом. Под открытым небом разместится площадка для пляжного футбола, зона для тренажёров и корты для пляжного волейбола.

В настоящее время в Псковской области нет подобного спортивного объекта, цель которого заключается в популяризации и развитии пляжных видов спорта, заметил инвестор.

Отметим, что всего Совет по инвестициям Псковской области поддержал инвестиционные проекты более чем на 5,3 миллиарда рублей. Подробнее читайте здесь. Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2024

ФК «Псков» усилится опытным полузащитником перед матчем Кубка России
29 июля 2024

Пскович вышел в финальный этап чемпионата России по фиджитал-спорту
29 июля 2024

Псковички завоевали медали первенства России по гребле на байдарках
28 июля 2024

Наталья Спиридонова заняла второе место на всероссийских соревнованиях «Путь к Олимпу»
28 июля 2024

ФК «Луки-Энергия» одержал победу впервые за два месяца
27 июля 2024

Два кандидата в мастера спорта участвуют в псковском Кубке освобождения по стрельбе из лука
27 июля 2024

Стали известны полуфиналисты псковского Кубка освобождения по футболу
27 июля 2024

Праздничный фестиваль единоборств «Отечество» прошёл в честь Дня города в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...