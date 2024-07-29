Центр пляжных видов спорта и сквоша планируют построить в Пскове

15:36, 29 июля 2024, ПАИ

Проект строительства центра пляжных видов спорта и сквоша в Пскове рассмотрели и согласовали участники Совета по инвестициям, который прошёл под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На реализацию инвестиционного проекта планируют потратить 80 миллионов рублей. По словам директора «СМУ-178» Виталия Виноградова, в крытой части центра разместят универсальные площадки для игровых пляжных видов спорта, футбольное поле и кабины по сквошу. Внутри спорткомплекса будет песчаное покрытие с подогревом. Под открытым небом разместится площадка для пляжного футбола, зона для тренажёров и корты для пляжного волейбола.

В настоящее время в Псковской области нет подобного спортивного объекта, цель которого заключается в популяризации и развитии пляжных видов спорта, заметил инвестор.

Отметим, что всего Совет по инвестициям Псковской области поддержал инвестиционные проекты более чем на 5,3 миллиарда рублей. Подробнее читайте здесь. Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».