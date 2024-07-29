Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» продолжат с 2025 года

16:48, 29 июля 2024, ПАИ

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» продолжат с 2025 года, особое внимание будет уделено расширению инфраструктуры ядерной медицины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

В рамках проекта будут созданы дополнительные центры ядерной медицины, также будет реализована государственная поддержка разработки радиофармпрепаратов, уточнили в пресс-службе.

Проект стартовал в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение», в 2025 году он станет частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Отметим, что в июне заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша стала гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В эфире обсудили причины появления рака кожи и способы его лечения.