Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» продолжат с 2025 года
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» продолжат с 2025 года, особое внимание будет уделено расширению инфраструктуры ядерной медицины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
В рамках проекта будут созданы дополнительные центры ядерной медицины, также будет реализована государственная поддержка разработки радиофармпрепаратов, уточнили в пресс-службе.
Проект стартовал в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение», в 2025 году он станет частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Отметим, что в июне заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша стала гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В эфире обсудили причины появления рака кожи и способы его лечения.
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