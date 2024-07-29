Сеть автоматизированных моек самообслуживания планируют создать в Пскове

17:02, 29 июля 2024, ПАИ

Инвестиционный проект, предполагающий создание в Пскове сети автоматизированных моек самообслуживания, рассмотрели и согласовали участники Совета по инвестициям, который прошёл под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мойки планируется построить на Рижском проспекте и улице Леона Поземского в Пскове. Также планируется открыть магазин сопутствующих товаров. Объём инвестиций составит порядка 50 миллионов рублей.

Отметим, что всего Совет по инвестициям Псковской области поддержал инвестиционные проекты более чем на 5,3 миллиарда рублей. Подробнее читайте здесь.