Грозы и до 23 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 июля

12:00, 30 июля 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 31 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют местами, а днём в большинстве районов кратковременные дожди, днём также в отдельных районах будет гроза.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, при грозе возможны порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +18 до +23.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее псковичам рассказали, вернётся ли 30-градусная жара в регион.