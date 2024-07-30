Грозы и до 23 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 июля
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 31 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики прогнозируют местами, а днём в большинстве районов кратковременные дожди, днём также в отдельных районах будет гроза.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, при грозе возможны порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +18 до +23.
Атмосферное давление будет низким.
Ранее псковичам рассказали, вернётся ли 30-градусная жара в регион.
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