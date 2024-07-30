Для въездных ворот Изборской башни Псково-Печерского монастыря кузнецы воссоздали жаковины

13:55, 30 июля 2024, ПАИ

Кузнецы для въездных ворот Изборской башни Псково-Печерского монастыря выковали жаковины (накладные элементы) по историческим аналогам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Ворота двойные, выполнены с использованием ковки с наружной стороны и дерева изнутри. В случае атаки неприятеля, которому удавалось подойти к крепости, основной удар приходился прежде всего именно на ворота. По этой причине их прочности уделяли особое внимание», – рассказали специалисты.

При создании ограды монастыря в XVII веке были использованы передовые тогда приёмы крепостного строительства. В частности, вместо длинных коридоров – «захабов» – въезд в крепость оформлялся как коленообразный проезд под башней, удобный для ведения обороны. Благодаря этому ворота становились неприступными.

Отметим, что ворота Изборской башни ведут на Святую горку. Расположены они не в фасаде башни, а сбоку, с левой стороны. Таким образом из башни было удобно вести обстрел подошвы башни, сверху вниз.