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Общество

Группа Bee Celtic выступит на фестивале «Железный град» в Изборске

Этно-фолк-группа из Санкт-Петербурга Bee Celtic выступит на фестивале военно-исторической реконструкции «Железный град» в Изборске 3 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

«Коллектив исполняет зажигательные народные песни, красивейшие средневековые баллады, цепляющие авторские композиции, а также хиты этно-групп в собственных уникальных аранжировках», – отметили в пресс-службе.

На фестивале после выступления в 15:30 группа проведёт мастер-классы по народным средневековым танцам для всех желающих. Завершится фестиваль концертом группы в 18:00.

С полной программой фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» можно ознакомиться здесь.

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