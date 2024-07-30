Группа Bee Celtic выступит на фестивале «Железный град» в Изборске
Этно-фолк-группа из Санкт-Петербурга Bee Celtic выступит на фестивале военно-исторической реконструкции «Железный град» в Изборске 3 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.
«Коллектив исполняет зажигательные народные песни, красивейшие средневековые баллады, цепляющие авторские композиции, а также хиты этно-групп в собственных уникальных аранжировках», – отметили в пресс-службе.
На фестивале после выступления в 15:30 группа проведёт мастер-классы по народным средневековым танцам для всех желающих. Завершится фестиваль концертом группы в 18:00.
С полной программой фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» можно ознакомиться здесь.
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