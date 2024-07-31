Студенты-экологи из Санкт-Петербурга проверили качество воды в Изборске

14:39, 31 июля 2024, ПАИ

Студенты СПбГУ направления «экология и природопользование» проверили безопасность воды в Изборско-Мальской долине в рамках учебной практики по гидрогеологии и гидроэкологии, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник















Группа из 12 студентов работала в заповеднике в течение девяти дней, определяя состав и наличие загрязнений подземных вод в источниках, колодцах, скважинах, а также в реках и озёрах Изборско-Мальской долины. По предварительным данным, гидрохимический состав вод Изборско-Мальской долины достаточно стабильный: загрязнений, превышающих допустимые значения по химическим показателям, не выявлено.

Юные экологи также изучали гидробионтов – мельчайших обитателей Мальского и Городищенского озёр. Количество гидробионтов является важным показателем экологического состояния водоёмов: чем больше видов обнаружено, тем более благоприятные условия для них складываются.

«Изборск – это идеальное место для практики экологов, где можно изучать особенности ландшафтов, природных вод, растительность, обитателей водоёмов. Здесь на небольшой территории мы наблюдаем разнообразный рельеф, соседство таёжных видов и растений широколиственных лесов, а также особенные по своему составу подземные воды», – прокомментировала итоги практических занятий старший преподаватель кафедры геоэкологии института наук о земле СПбГУ Екатерина Шалунова.

Во время учебной практики студенты из Санкт-Петербурга исследовали и популяции птиц, обитающих в долине. Ребята сделали ряд интересных наблюдений о разнообразии видов. К примеру, впервые заметили скопу – хищную птицу, которая охотится на рыбу, а также необычного гостя Городищенского озера – большого баклана. Эта птица более типична для морских побережий, однако может обитать и на крупных озёрах.

Напомним, 3 августа в Изборске пройдёт фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который позволит присутствующим погрузиться в эпоху Средневековья, познакомиться с культурой, традициями и ратными подвигами предков. Программу фестиваля смотрите здесь. О том, как проходил фестиваль в прошлом году, – в нашем фоторепортаже.