Проезд грузовых автомобилей ограничат на участке улицы Гремячей в Пскове 1 августа
Проезд грузовых автомобилей ограничат в Пскове на участке улицы Гремячей от пересечения с улицей Герцена до моста через реку Милевка 1 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Ограничения вводятся в связи с укладкой верхнего слоя асфальта.
Отметим, что в этом году на улице Гремячей будет заменён асфальт на дороге и мосту через ручей Колокольничий, отремонтированы съезды и обочины.
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