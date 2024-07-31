Проезд грузовых автомобилей ограничат на участке улицы Гремячей в Пскове 1 августа

17:35, 31 июля 2024, ПАИ

Проезд грузовых автомобилей ограничат в Пскове на участке улицы Гремячей от пересечения с улицей Герцена до моста через реку Милевка 1 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Ограничения вводятся в связи с укладкой верхнего слоя асфальта.

Отметим, что в этом году на улице Гремячей будет заменён асфальт на дороге и мосту через ручей Колокольничий, отремонтированы съезды и обочины.