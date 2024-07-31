Борис Елкин вошёл в топ-25 национального рейтинга мэров

18:33, 31 июля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин вошёл в топ-25 национального рейтинга мэров России за июнь – июль текущего года. Исследование подготовили центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Он занял 24-ю строчку первой группы рейтинга. Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте расположился мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов, а на третьем – мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Всего в рейтинг были отобраны мэры 88 городов России.

Ранее сообщалось, что глава Пскова проконтролировал ход ремонта школы № 2 и школы № 23. По итогам рабочего выезда был сделан вывод, что темпы капремонта школ нужно наращивать.