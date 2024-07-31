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Политика

Борис Елкин вошёл в топ-25 национального рейтинга мэров

Глава Пскова Борис Елкин вошёл в топ-25 национального рейтинга мэров России за июнь – июль текущего года. Исследование подготовили центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Фото: ПАИ

Он занял 24-ю строчку первой группы рейтинга. Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте расположился мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов, а на третьем – мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Всего в рейтинг были отобраны мэры 88 городов России.

Ранее сообщалось, что глава Пскова проконтролировал ход ремонта школы № 2 и школы № 23. По итогам рабочего выезда был сделан вывод, что темпы капремонта школ нужно наращивать.

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