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Общество

Прилегающую к ФАПу территорию благоустроили в Псковском районе

Территорию, прилегающую к ФАПу, благоустроили в деревне Черёха Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации Псковского района

Площадку засыпали щебнем, а также уложили плитку и бордюр, установили скамейки. Рабочим остаётся посеять газон и посадить деревья.

Проект состоялся благодаря комплексному подходу: местное ТОС «Черёха» выиграло региональный грант (сумма 293 тысячи рублей), администрация Ядровской волости софинансировала работы в сумме 88 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 12 новых ТОС создают в Пскове.

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