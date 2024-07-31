Прилегающую к ФАПу территорию благоустроили в Псковском районе
Территорию, прилегающую к ФАПу, благоустроили в деревне Черёха Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Псковского района.
Площадку засыпали щебнем, а также уложили плитку и бордюр, установили скамейки. Рабочим остаётся посеять газон и посадить деревья.
Проект состоялся благодаря комплексному подходу: местное ТОС «Черёха» выиграло региональный грант (сумма 293 тысячи рублей), администрация Ядровской волости софинансировала работы в сумме 88 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что 12 новых ТОС создают в Пскове.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
31 июля 2024
Почти в десять раз уменьшилось число карантинных зон по золотистой картофельной нематоде в Псковской области