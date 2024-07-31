Новый фельдшер работает в Островской больнице

07:40, 01 августа 2024, ПАИ

Новый фельдшер Вера Филиппова начала работать в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Вера Филиппова начала карьеру в 1987 году. Она долгое время работала в скорой помощи, что позволило ей приобрести опыт. Пациенты тепло отзываются о новом специалисте, оставляют положительные отзывы о работе Веры Филипповой. Они отмечают её чуткость, профессионализм и желание помочь, рассказали в больнице.

Ранее сообщалось, что новый врач-педиатр Марина Галактионова начала работать в Псковской детской областной больнице.