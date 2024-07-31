Новый фельдшер работает в Островской больнице
Новый фельдшер Вера Филиппова начала работать в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Вера Филиппова начала карьеру в 1987 году. Она долгое время работала в скорой помощи, что позволило ей приобрести опыт. Пациенты тепло отзываются о новом специалисте, оставляют положительные отзывы о работе Веры Филипповой. Они отмечают её чуткость, профессионализм и желание помочь, рассказали в больнице.
Ранее сообщалось, что новый врач-педиатр Марина Галактионова начала работать в Псковской детской областной больнице.
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