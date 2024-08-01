Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уникальные солнечные панели для освещения в сумерки разработали российские учёные

Ультратонкие солнечные панели из перовскитов, способные освещать даже сумерках и нечётком искусственном освещении, разработали российские исследователи в проекте Политехнического музея «Большая аудитория», пишут «Известия».

Изобретение можно использовать в условиях, где освещение составляет несколько сотен люкс. Солнечные панели можно сделать из отходов металлургического производства и «грязных» материалов. Однако, если допустить ошибку в процессе создания панели, то это снизит качество устройства и уменьшит срок его эксплуатации, отметили учёные.

Ранее сообщалось, что учёные раскрыли секрет долголетия, а также рассказали о необычных свойствах сметаны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 августа 2024

С 97-й годовщиной образования Псковского района поздравила Наталья Фёдорова
31 июля 2024

Лиза Матрёшка пригласила жителей и гостей региона на фестиваль «Наше море»
31 июля 2024

Прилегающую к ФАПу территорию благоустроили в Псковском районе
31 июля 2024

В России наблюдается снижение цен на яйца, огурцы и морковь
31 июля 2024

Масштабный ремонт школ №2 и 23 в Пскове продолжается
31 июля 2024

Станислав Стармолотов стал гостем программы «Среда обитания». Главное
31 июля 2024

Борис Елкин вошёл в топ-25 национального рейтинга мэров
31 июля 2024

Почти в десять раз уменьшилось число карантинных зон по золотистой картофельной нематоде в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...