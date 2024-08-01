Уникальные солнечные панели для освещения в сумерки разработали российские учёные
Ультратонкие солнечные панели из перовскитов, способные освещать даже сумерках и нечётком искусственном освещении, разработали российские исследователи в проекте Политехнического музея «Большая аудитория», пишут «Известия».
Изобретение можно использовать в условиях, где освещение составляет несколько сотен люкс. Солнечные панели можно сделать из отходов металлургического производства и «грязных» материалов. Однако, если допустить ошибку в процессе создания панели, то это снизит качество устройства и уменьшит срок его эксплуатации, отметили учёные.
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