Уникальные солнечные панели для освещения в сумерки разработали российские учёные

08:08, 01 августа 2024, ПАИ

Ультратонкие солнечные панели из перовскитов, способные освещать даже сумерках и нечётком искусственном освещении, разработали российские исследователи в проекте Политехнического музея «Большая аудитория», пишут «Известия».

Изобретение можно использовать в условиях, где освещение составляет несколько сотен люкс. Солнечные панели можно сделать из отходов металлургического производства и «грязных» материалов. Однако, если допустить ошибку в процессе создания панели, то это снизит качество устройства и уменьшит срок его эксплуатации, отметили учёные.

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