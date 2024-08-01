Организаторы кинофестиваля «Золотой шуруп» в Гдовском районе объявили кастинг

16:29, 01 августа 2024, ПАИ

Организаторы междеревенского детского кинофестиваля «Золотой шуруп» объявили кастинг, пишет газета «Гдовская заря».

Организаторы мероприятия решили снять небольшой фильм прямо на фестивале. До 5 августа можно прислать самопробы на электронные почты zolotoyshurup@gmail.com, leflerr@mail.ru, а также в группу «Золотого шурупа» в социальной сети «ВКонтакте». Принять участие могут как взрослые, так и дети. Желающим принять участие нужно представить небольшой рассказ о себе и дополнительно прочитать стихотворение или рассказ.

Напомним, что междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» пройдёт в Гдовском районе с 16 по 18 августа.