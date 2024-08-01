Супруги Жандаровы из Гдовского района отмечают бриллиантовую свадьбу

16:46, 01 августа 2024, ПАИ

Мария и Николай Жандаровы из деревни Островцы Гдовского района прожили вместе 60 лет. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Мария Жандарова всю жизнь проработала в ветеринарной службе, а Николай Жандаров более 45 лет был рыбаком. Кроме работы они держали большое хозяйство и огород.

Сегодня их поздравил глава сельского поселения «Спицинская волость» Анатолий Иванов, председатель районного Совета ветеранов Вера Кабанова и редакция газеты Гдовского района.

Ранее сообщалось, что супруги Васильевы из Великих Лук отметили золотую свадьбу.