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Общество

Супруги Жандаровы из Гдовского района отмечают бриллиантовую свадьбу

Мария и Николай Жандаровы из деревни Островцы Гдовского района прожили вместе 60 лет. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

Мария Жандарова всю жизнь проработала в ветеринарной службе, а Николай Жандаров более 45 лет был рыбаком. Кроме работы они держали большое хозяйство и огород.

Фото здесь и далее из личного архива семьи Жандаровых

Сегодня их поздравил глава сельского поселения «Спицинская волость» Анатолий Иванов, председатель районного Совета ветеранов Вера Кабанова и редакция газеты Гдовского района.

Ранее сообщалось, что супруги Васильевы из Великих Лук отметили золотую свадьбу.

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