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Иностранец, готовивший рыбу на Вечном огне в Пскове, заключён под стражу

Иностранец, готовивший рыбу на Вечном огне в сквере Павших борцов в Пскове, заключён под стражу на два месяца. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

28 июля нетрезвый мужчина пожарил найденную в мусорном контейнере рыбу на Вечном огне мемориала, отражающего разные трагические страницы в истории Пскова и нашей страны XX века – от Гражданской войны (1917–1922 годы) до войны в Афганистане (1979–1989 годы). Другой мужчина снимал это на видео на свой мобильный телефон.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённых публично). Иностранному гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

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