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Митрополит Матфей сослужил патриарху Кириллу за литургией в храме Христа Спасителя

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве сегодня, в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, 1 августа. Ему сослужил митрополит Псковский и Порховский Матфей, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Митрополит Матфей сослужил патриарху Кириллу за литургией в Храме Христа Спасителя. Фото: Псковская епархия

За литургией патриарху Кириллу также сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской патриархии, первый викарий патриарха Московского и всея Руси в Москве; митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон; митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, председатель Синодальной богослужебной комиссии; архиереи и духовенство Русской православной церкви.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор храма Христа Спасителя.

Отметим, в прямом эфире телеканала «Спас», а также в социальных сетях телеканалов «Спас» и «Союз» и на официальном портале Русской православной церкви Патриархия.ru шла трансляция богослужения.

На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла на основании определения Священного Синода РПЦ от 25 июля 2024 года (журнал № 76) архиепископ Псковский и Порховский Матфей, в связи с назначением главой Псковской митрополии, был возведен в сан митрополита.

По окончании литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление празднику и прочитал молитву преподобному Серафиму Саровскому.

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