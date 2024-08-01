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Общество

В Гдовском районе к приезду гостей готовят площадку фестиваля «Наше море»

Специалисты устанавливают декорации на площадке фестиваля «Наше море», который пройдёт с 2 по 4 августа в Гдовском районе. Уже оборудованы качели в Чудском озере, отметили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В Гдовском районе площадку фестиваля «Моё море» готовят к приезду гостей. Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Уже завтра в 15:00 мы встречаемся на фестивале «Наше море». Приезжайте с друзьями и семьёй, чтобы насладиться атмосферой праздника, музыкой и весельем!» – пригласили организаторы.

Вход на фестиваль свободный, все мероприятия бесплатные.

Напомним, фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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