В Гдовском районе к приезду гостей готовят площадку фестиваля «Наше море»

22:37, 01 августа 2024, ПАИ

Специалисты устанавливают декорации на площадке фестиваля «Наше море», который пройдёт с 2 по 4 августа в Гдовском районе. Уже оборудованы качели в Чудском озере, отметили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Уже завтра в 15:00 мы встречаемся на фестивале «Наше море». Приезжайте с друзьями и семьёй, чтобы насладиться атмосферой праздника, музыкой и весельем!» – пригласили организаторы.

Вход на фестиваль свободный, все мероприятия бесплатные.

Напомним, фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».