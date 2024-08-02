Праздничный молебен проходит в храме Александра Невского в Пскове в День ВДВ
Праздничный молебен проходит в храме Александра Невского в Пскове в День воздушно-десантных войск, 2 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
На службе присутствуют военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
Напомним, что День воздушно-десантных войск отмечают сегодня, 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем впервые десантировались на парашютах 12 бойцов. Именно с этого события берёт своё начало история ВДВ.
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