Праздничный молебен проходит в храме Александра Невского в Пскове в День ВДВ

09:23, 02 августа 2024, ПАИ

Праздничный молебен проходит в храме Александра Невского в Пскове в День воздушно-десантных войск, 2 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

На службе присутствуют военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Напомним, что День воздушно-десантных войск отмечают сегодня, 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем впервые десантировались на парашютах 12 бойцов. Именно с этого события берёт своё начало история ВДВ.