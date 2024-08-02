Публикуем видео наезда на велосипедиста на улице Белинского в Пскове

10:16, 02 августа 2024, ПАИ

Видеорегистратор запечатлел момент наезда автомобиля на велосипедиста на улице Белинского в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Напомним, что автомобиль Volkswagen Polo наехал на велосипедиста у дома № 72а. Велосипедиста госпитализировали в медучреждение с травмами. Обстоятельства произошедшего выясняются.