Публикуем видео наезда на велосипедиста на улице Белинского в Пскове
Видеорегистратор запечатлел момент наезда автомобиля на велосипедиста на улице Белинского в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Напомним, что автомобиль Volkswagen Polo наехал на велосипедиста у дома № 72а. Велосипедиста госпитализировали в медучреждение с травмами. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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