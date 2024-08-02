Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Государственные награды вручили воинам-десантникам в Пскове

Торжественное мероприятие, приуроченное к 94-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, прошло в Пскове в пятницу, 2 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

На полигоне состоялось торжественное построение личного состава Псковского гарнизона. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова военнослужащих и ветеранов с праздником поздравил руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов.

«Поздравляю вас с 94-й годовщиной со дня образования ВДВ. ВДВ – это сердце российской армии и гордость страны. На протяжении своей истории вы стали образом чести, отваги и профессионализма. Кто бы ни бросил вызов стране, вы находили им достойный ответ. Сейчас вы защищаете нашу страну и будущее наших детей», – озвучил он приветственный адрес главы региона. Также Андрей Вьюнов вручил военнослужащим благодарственные письма правительства Псковской области.

К присутствующим обратился и глава Пскова Борис Елкин. «Поздравляю с праздником, с Днём ВДВ. 76-я дивизия всегда была и будет гордостью Пскова и Псковской области, а десантники олицетворением чести и достоинства. Сейчас большая часть ребят выполняет на южных рубежах боевые задачи, которые поставил перед нами Верховный главнокомандующий. Будем надеяться, что следующий праздник мы отметим в полном составе. Всем желаю удачи, здоровья и, конечно, выполнять боевые задачи. Победа будет за нами!» – сказал он.

Кроме того, на мероприятии наградили военнослужащих орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью «За храбрость» II степени, медалью Суворова и медалью Жукова.

После этого память погибших десантников почтили минутой молчания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 августа 2024

Александр Котов поздравил десантников с Днём ВДВ
02 августа 2024

Двум батальонам 76-й Псковской дивизии вручили гвардейские знамёна
02 августа 2024

Память воинов-десантников почтили в Пскове в День ВДВ
02 августа 2024

Врач-неонатолог Псковского перинатального центра станет гостьей программы «Анамнез»
02 августа 2024

Фестиваль «Наше море» стартует сегодня в Псковской области
02 августа 2024

Об опыте создания Музея оккупации расскажут псковичи на форуме «Без срока давности» в Петрозаводске
02 августа 2024

Праздничный молебен проходит в храме Александра Невского в Пскове в День ВДВ
02 августа 2024

«ВДВ – сердце российской армии»: Михаил Ведерников поздравил десантников с праздником

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...