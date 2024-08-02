Государственные награды вручили воинам-десантникам в Пскове

10:56, 02 августа 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, приуроченное к 94-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, прошло в Пскове в пятницу, 2 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

На полигоне состоялось торжественное построение личного состава Псковского гарнизона. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова военнослужащих и ветеранов с праздником поздравил руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов.

«Поздравляю вас с 94-й годовщиной со дня образования ВДВ. ВДВ – это сердце российской армии и гордость страны. На протяжении своей истории вы стали образом чести, отваги и профессионализма. Кто бы ни бросил вызов стране, вы находили им достойный ответ. Сейчас вы защищаете нашу страну и будущее наших детей», – озвучил он приветственный адрес главы региона. Также Андрей Вьюнов вручил военнослужащим благодарственные письма правительства Псковской области.

К присутствующим обратился и глава Пскова Борис Елкин. «Поздравляю с праздником, с Днём ВДВ. 76-я дивизия всегда была и будет гордостью Пскова и Псковской области, а десантники олицетворением чести и достоинства. Сейчас большая часть ребят выполняет на южных рубежах боевые задачи, которые поставил перед нами Верховный главнокомандующий. Будем надеяться, что следующий праздник мы отметим в полном составе. Всем желаю удачи, здоровья и, конечно, выполнять боевые задачи. Победа будет за нами!» – сказал он.

Кроме того, на мероприятии наградили военнослужащих орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью «За храбрость» II степени, медалью Суворова и медалью Жукова.

После этого память погибших десантников почтили минутой молчания.