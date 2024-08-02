Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках

11:18, 02 августа 2024, ПАИ

Появились подробности смертельного ДТП в Великих Луках с участием мотоциклиста и водителя Kia, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, 1 августа на улице Мичурина в Великих Луках 36-летний мотоциклист без мотошлема перевозил женщину-пассажира, тоже находящуюся без мотошлема. Мужчина выехал на правую обочину, не справился с управлением, в результате мотоцикл столкнулся с автомобилем Kia, за рулём которого находилась 46-летняя женщина.

Женщина-пассажир мотоцикла погибла на месте до приезда скорой помощи. Водитель мотоцикла пострадал, его доставили в медучреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.