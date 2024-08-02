Двум батальонам 76-й Псковской дивизии вручили гвардейские знамёна

11:44, 02 августа 2024, ПАИ

Двум батальонам 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии присвоили почётные наименования «гвардейские». На плацу военной части в День ВДВ, 2 августа, им торжественно вручили гвардейские знамёна, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, наименования удостоились 124-й отдельный танковый батальон и 175-й отдельный разведывательный батальон дивизии.

Добавим, что сегодня в Пскове воинам-десантникам вручили государственные награды. Кроме того, в этот день состоялся памятный митинг и молебен. Фоторепортаж с мероприятий можно посмотреть по ссылке.