Двум батальонам 76-й Псковской дивизии вручили гвардейские знамёна
Двум батальонам 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии присвоили почётные наименования «гвардейские». На плацу военной части в День ВДВ, 2 августа, им торжественно вручили гвардейские знамёна, передаёт корреспондент ПАИ.
В частности, наименования удостоились 124-й отдельный танковый батальон и 175-й отдельный разведывательный батальон дивизии.
Добавим, что сегодня в Пскове воинам-десантникам вручили государственные награды. Кроме того, в этот день состоялся памятный митинг и молебен. Фоторепортаж с мероприятий можно посмотреть по ссылке.
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