Псковский керамист Любовь Злобина примет участие в конкурсе «Русь мастеровая»

11:46, 02 августа 2024, ПАИ

Псковский керамист Любовь Злобина примет участие в XV Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая» в номинации «Глиняная игрушка», сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Конкурс пройдёт в Красноярске. Его целью является популяризация и развитие культурного наследия разных регионов России, а также выявление талантливых российских мастеров.

Напомним, в июне в конкурсе «Русь мастеровая» приняли участие псковские мастера Галина Ноева и Анжелика Владимирова.