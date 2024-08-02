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Культура

Псковский керамист Любовь Злобина примет участие в конкурсе «Русь мастеровая»

Псковский керамист Любовь Злобина примет участие в XV Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая» в номинации «Глиняная игрушка», сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Псковский керамист Любовь Злобина примет участие в конкурсе «Русь мастеровая». Фото предоставили в Псковском областном центре народного творчества

Конкурс пройдёт в Красноярске. Его целью является популяризация и развитие культурного наследия разных регионов России, а также выявление талантливых российских мастеров.

Напомним, в июне в конкурсе «Русь мастеровая» приняли участие псковские мастера Галина Ноева и Анжелика Владимирова.

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