Псковский керамист Любовь Злобина примет участие в конкурсе «Русь мастеровая»
Псковский керамист Любовь Злобина примет участие в XV Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая» в номинации «Глиняная игрушка», сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.
Конкурс пройдёт в Красноярске. Его целью является популяризация и развитие культурного наследия разных регионов России, а также выявление талантливых российских мастеров.
Напомним, в июне в конкурсе «Русь мастеровая» приняли участие псковские мастера Галина Ноева и Анжелика Владимирова.
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