Пять концертов органной музыки пройдут в Пскове в августе

12:24, 02 августа 2024, ПАИ

Пять концертов органной музыки пройдут в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в августе, сообщили ПАИ организаторы.

Первый из них – это концерт «Киномузыка». Он состоится 3 августа в 16:00. Для гостей выступит органист Александр Новосёлов, который исполнит саундтреки из отечественного и зарубежного кинематографа.

Второй органно-вокальный концерт под названием «Ангельский голос и орган» состоится 10 августа в 16:00. На нём выступит органистка Лилия Кузнецова.

Концерт органной музыки из цикла «Бах и транскрипции популярных сочинений» пройдёт 17 августа в 16:00. Органистка Светлана Фурник исполнит для гостей музыкальные композиции.

Органно-вокальный концерт «Нино Рота. От небесного к земному» состоится 25 августа в 17:00. Для гостей выступят московские музыканты Фёдор Морозов и Татьяна Сучкова-Гавриилова.

А пятый концерт «От Баха до латины» пройдёт 31 августа в 16:00. В нём примет участие органист из Санкт-Петербурга Сергей Буслов.

Посетить мероприятия можно по пригласительным за пожертвование, которое можно сделать непосредственно перед началом. По всем интересующим вопросам организаторы рекомендуют обращаться по телефонам (8 8112) 62-13-50, 8-911-968-63-32 и 8-911-209-59-53.