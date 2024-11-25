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Выставка археологических находок полевого сезона откроется в Пскове в декабре

Выставка археологических находок полевого сезона 2024 года откроется на базе Археологического центра в Пскове в декабре. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Выставка археологических находок полевого сезона откроется в Пскове в декабре. Фото: телеграм-канал «Псковская археология»

«Все желающие смогут своими глазами увидеть самые интересные артефакты, обнаруженные в ходе раскопок в Пскове и области. Выставка будет работать всего пару недель. Следите за нашими новостями, в ближайшее время мы опубликуем дату и время открытия», – говорится в сообщении.

Выставка откроется в Псковском археологическом центре на улице Герцена, 1/1.

Ранее сообщалось, что археологические исследования памятника археологии «Культурный слой древнего Пскова VIII–XVII веков» проводились на улице Кузнецкой.

Ещё один раскоп находился на Плехановском посаде (до XX века – Петровский). Территория представляет собой ремесленное поселение за пределами средневековых крепостных стен вдоль исторической дороги из Пскова в Новгород. Раскопы прошлых лет показали, что поселение на этом месте возникло в XV веке, а его жители занимались первичной обработкой железа. Эта информация подтверждается и раскопом: раскрыты остатки дома XIX – начала XX века с развалинами печи, вокруг которого сохранился культурный слой XVI–XVII веков.

Какие уникальные находки обнаружили археологи в раскопе в Пскове – читайте по ссылке.

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Выставка археологических находок полевого сезона откроется в Пскове в декабре

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