Выставка археологических находок полевого сезона откроется в Пскове в декабре

18:47, 25 ноября 2024, ПАИ

Выставка археологических находок полевого сезона 2024 года откроется на базе Археологического центра в Пскове в декабре. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

«Все желающие смогут своими глазами увидеть самые интересные артефакты, обнаруженные в ходе раскопок в Пскове и области. Выставка будет работать всего пару недель. Следите за нашими новостями, в ближайшее время мы опубликуем дату и время открытия», – говорится в сообщении.

Выставка откроется в Псковском археологическом центре на улице Герцена, 1/1.

Ранее сообщалось, что археологические исследования памятника археологии «Культурный слой древнего Пскова VIII–XVII веков» проводились на улице Кузнецкой.

Ещё один раскоп находился на Плехановском посаде (до XX века – Петровский). Территория представляет собой ремесленное поселение за пределами средневековых крепостных стен вдоль исторической дороги из Пскова в Новгород. Раскопы прошлых лет показали, что поселение на этом месте возникло в XV веке, а его жители занимались первичной обработкой железа. Эта информация подтверждается и раскопом: раскрыты остатки дома XIX – начала XX века с развалинами печи, вокруг которого сохранился культурный слой XVI–XVII веков.

Какие уникальные находки обнаружили археологи в раскопе в Пскове – читайте по ссылке.